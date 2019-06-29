29.06.2019 10:11
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Didem Taslan, huzuru Adrasan'da buldu

Didem Taslan, huzuru Adrasan

OYUNCU Didem Taslan, yaz tatilini Antalya'nın turistik bölgesi Adrasan'da geçiriyor.

OYUNCU Didem Taslan , yaz tatilini Antalya 'nın turistik bölgesi Adrasan 'da geçiriyor. İstanbul 'un yoğun iş temposundan uzaklaşmak için fırsat kolladığını belirten Taslan, arkadaşının işletmeciliğini yaptığı otelde inzivaya çekildi.
Yaz tatili nedeniyle set çalışmalarına ara veren oyuncu Didem Taslan, tek başına Adrasan'a geldi. Lime Boutique Hotel'de dağ manzaralı bir bungalov kiralayarak dış hayata kendini kapatan Taslan, denize girip kitap okuyarak gününü geçiriyor. Yıl boyunca çok yorulduğunu, kendisiyle baş başa kalmak için Adrasan'ı seçtiğini söyleyen Taslan, "Benim için tatil Adrasan demek. Birçok ünlü arkadaşım Bodrum 'da tatil yapıyor. Ben gürültüyü, kalabalık plajları sevmiyorum. Kendimle baş başa kalacağım huzurlu yer arıyorum. Arkadaşım Azize Taşır'ın işlettiği otel benim huzur evim" dedi.


- Antalya
Kaynak: DHA
İstanbul , Antalya , Didem Taslan , Adrasan , Magazin

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