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DİDER'den şiddete uğrayan kadınlara çağrı

Düzce İşçileri Dayanışma Derneği (DİDER), son dönemde gündemden düşmeyen kadına şiddet olaylarına karşı şiddete uğrayan kadınların yanında olduklarını söylediler.

14.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:16DİDER'den şiddete uğrayan kadınlara çağrı
İşçileri Dayanışma Derneği (DİDER), son dönemde gündemden düşmeyen kadına şiddet olaylarına karşı şiddete uğrayan kadınların yanında olduklarını söylediler.

DİDER Başkanı Sedat Mıhçı yaptığı açıklamada son dönemde kadınların uğradığı şiddet haberlerini yakından takip ettiklerini ve durumun karşısında olmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek "DİDER olarak kadına yapılan her türlü şiddete karşı duruyoruz. Kadınların ne kadar güçlü olduklarını ve asla korkmadıklarını biliyoruz. Fakat yardım isteyecekleri en ufak bir konuda dahi yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyoruz. Önemli olanın şiddet olgusunun başlamadan bitirilmesi olduğunu bilerek, tüm işçi arkadaşlarımızdan ve insanlardan kadına yönelik fiziksel, sözel yada cinsel her türlü şiddete karşı durmalarını istiyoruz. Yaşanan korkunç tablonun bir an önce son bulması için gereken tüm yasal düzenlemelere destek veriyoruz" dedi. - DÜZCE

Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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