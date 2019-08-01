Didier Drogba ikna etti demişlerdi! Seri gerçeği açıkladı

Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Seri, "Bu içten karşılama için herkese teşekkür etmek istiyorum. Arkamda çok büyük bir güven hissediyorum ve bu çok ayrıcalıklı bir his. Didier Drogba ile konuşmadık. Transfer süreciyle ilgili aklımda kalan şey Galatasaray'ın beni çok istediğini göstermesi. Biraz bekledim ve duruma baktım. Galatasaray''da oynamanın benim için daha avantajlı olduğu kararına vardım." dedi.

"TOPA SAHİP OLMAYI SEVEN BİR OYUNCUYUM"

Başarılı oyuncu, "Galatasaray gibi büyük bir kulüp sizi istediği zaman buna hayır diyemezsiniz. Milan'dan da bir teklif vardı ama yöneticiler olsun, taraftarların beni istemesi olsun, bir saniye tereddüt etmeden Galatasaray'ı seçiyorsunuz. Her iki mevkide de oynayabiliyorum. Topa sahip olmayı da seven bir oyuncuyum. Belhanda'yla daha önce Nice'te oynadık ve iyi bir uyum yakaladığımı düşünüyorum. Ama benim değil takım olarak ne yapacağımız önemli." diye konuştu. Bilindiği üzere "Seri'yi Galatasaray'ın eski oyuncusu Didier Drogba ikna etti" sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.