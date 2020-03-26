Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Didier Drogba'nın 2009-10 Sezonu

Chelsea formasını toplamda 381 kez giymiş Fildişi Sahil'li yıldız santrafor Didier Drogba'nın Premier Lig'in 2009-10 sezonunda çıktığı 32 maçta 29 gol atarak gol krallığını kazandığı sezonda ki en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.

26.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:01
Chelsea formasını toplamda 381 kez giymiş Fildişi Sahil'li yıldız santrafor Didier Drogba'nın Premier Lig'in 2009-10 sezonunda çıktığı 32 maçta 29 gol atarak gol krallığını kazandığı sezonda ki en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik. Didier Drogba’nın 2009-10 Sezonu

Kaynak: Dugout

Etiketler: Fildişi Sahili, Didier Drogba, Chelsea, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Didier Drogba'nın 2009-10 Sezonu - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Emre Aşık’ın eski eşi, cezaevi firarisiyle yakalandı Spor
Emre Aşık'ın eski eşi, cezaevi firarisiyle yakalandı
17 yıl önce İtalya’da koronavirüs pankartı! İlginç ayrıntı Spor
17 yıl önce İtalya'da koronavirüs pankartı! İlginç ayrıntı
Koronavirüs Barcelona’ya da sıçradı! İki kişinin testi pozitif çıktı Spor
Koronavirüs Barcelona'ya da sıçradı! İki kişinin testi pozitif çıktı
Adem Büyük’ün Sağlık Bakanlığı’na yaptığı bağış takdir topladı Spor
Adem Büyük'ün Sağlık Bakanlığı'na yaptığı bağış takdir topladı
Juventus izin verdi, futbolcu sevgilisiyle İtalya’yı terk etti Spor
Juventus izin verdi, futbolcu sevgilisiyle İtalya'yı terk etti
Bakanlık’tan kulüplere müjde! Kira alınmayacak Spor
Bakanlık'tan kulüplere müjde! Kira alınmayacak
’Oyuncular evde neler yapıyor?’ sorusuna Sergen’den güldüren cevap Spor
"Oyuncular evde neler yapıyor?" sorusuna Sergen'den güldüren cevap
Babel’in paylaşımı tepki çekti: Sen de yatarak kazanıyorsun Spor
Babel'in paylaşımı tepki çekti: Sen de yatarak kazanıyorsun

Son Dakika Spor Haberleri

17:22: Melikgazi Belediyespor Antrenörü Fuat Kalay: "1. Lige yaklaşmıştık ama olmadı" - Spor 17:21: Melikgazi Belediyespor final grubunda kaybetti - Spor 17:18: Çaykur Rizesporlu futbolculardan "evde kal" çağrısı - Spor 17:00: Şampiyonlar Ligi'ne katılan 4 Alman kulübünden, Kovid-19'dan etkilenen kulüplere maddi yardım - Spor 16:52: Organizatör Yunus Emre Bal'dan "Kicks Boks gecesi iptal" açıklaması - Spor 16:50: Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı - Spor 16:43: İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı - Spor 16:27: Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde - Haberler 15:56: Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı - Spor 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler 15:24: Nathalia Felix, Juventus'tan izin alan sevgilisi Douglas Costa ile birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü - Spor 14:57: Barcelona sağlık ekibinden iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Spor