Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace’a karşı kaydetti

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahili'nin efsane golcüsü Didier Drogba, 9 sene formasını giydiği İngiliz devi Chelsea ile birçok başarı elde etti.

2004 yılında Chelsea'ye transfer olan Drogba, İngiliz ekibinin formasıyla ilk golünü aynı yıl Crystal Palace'a karşı kaydetti. Mücadeleyi 2-0 kazanan Chelsea'de Drogba, 9 sezon boyunca kaydedeceği 164 golün ilkini Palace ağlarıyla buluşturmuş oldu.

GALATASARAY'DA 3 KUPA KAZANDI

Ocak 2013'te Galatasaray'a transfer olan ve 2014 Mayıs ayında sarı-kırmızılılardan ayrılan efsane golcü, Galatasaray formasıyla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.

Son olarak 2018 yılında ABD ekiplerinden Phoenix Rising'te oynayan Drogba, aynı yıl futbolu bıraktığını duyurdu.