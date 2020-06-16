Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Didier Drogba, 9 sezon oynadığı Premier Lig ekibi Chelsea'de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil birçok başarı elde etti. Drogba, tam 16 yıl önce İngiliz ekibiyle ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti.

16.06.2020 17:36 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:14

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahili'nin efsane golcüsü Didier Drogba, 9 sene formasını giydiği İngiliz devi Chelsea ile birçok başarı elde etti.

2004 yılında Chelsea'ye transfer olan Drogba, İngiliz ekibinin formasıyla ilk golünü aynı yıl Crystal Palace'a karşı kaydetti. Mücadeleyi 2-0 kazanan Chelsea'de Drogba, 9 sezon boyunca kaydedeceği 164 golün ilkini Palace ağlarıyla buluşturmuş oldu.

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Ocak 2013'te Galatasaray'a transfer olan ve 2014 Mayıs ayında sarı-kırmızılılardan ayrılan efsane golcü, Galatasaray formasıyla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.

Son olarak 2018 yılında ABD ekiplerinden Phoenix Rising'te oynayan Drogba, aynı yıl futbolu bıraktığını duyurdu.

Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace’a karşı kaydetti

Kaynak: Dugout

Etiketler: Fildişi Sahili, Crystal Palace, Didier Drogba, Chelsea, Spor, Haber

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