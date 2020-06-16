Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti
Dünya futbolunun efsane isimlerinden Didier Drogba, 9 sezon oynadığı Premier Lig ekibi Chelsea'de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil birçok başarı elde etti. Drogba, tam 16 yıl önce İngiliz ekibiyle ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti.
16.06.2020 17:36 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:14
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahili'nin efsane golcüsü Didier Drogba, 9 sene formasını giydiği İngiliz devi Chelsea ile birçok başarı elde etti.
2004 yılında Chelsea'ye transfer olan Drogba, İngiliz ekibinin formasıyla ilk golünü aynı yıl Crystal Palace'a karşı kaydetti. Mücadeleyi 2-0 kazanan Chelsea'de Drogba, 9 sezon boyunca kaydedeceği 164 golün ilkini Palace ağlarıyla buluşturmuş oldu.
GALATASARAY'DA 3 KUPA KAZANDI
Ocak 2013'te Galatasaray'a transfer olan ve 2014 Mayıs ayında sarı-kırmızılılardan ayrılan efsane golcü, Galatasaray formasıyla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.
Son olarak 2018 yılında ABD ekiplerinden Phoenix Rising'te oynayan Drogba, aynı yıl futbolu bıraktığını duyurdu.
Kaynak: Dugout
Etiketler: Fildişi Sahili, Crystal Palace, Didier Drogba, Chelsea, Spor, Haber