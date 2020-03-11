Didier Drogba'nın Hull City'e Attığı Gol
Premier Lig 2009 sezonunda Chelsea'nin Hull City'i mağlup ettiği maçta Drogba, Deco'nun pasında harika bitiriyor ve takımını galibiyete taşıyor.
11.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:00
Premier Lig 2009 sezonunda Chelsea'nin Hull City'i mağlup ettiği maçta Drogba, Deco 'nun pasında harika bitiriyor ve takımını galibiyete taşıyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Didier Drogba, Deco, Spor
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