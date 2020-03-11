Didier Drogba'nın OM Formasıyla En İyi Anları
Fildişi Sahil'li santrafor Didier Drogba'nın Marsilya formasıyla geçirdiği en iyi anları sizler için derledik. Fransız ekibiyle toplamda 55 maça çıkan Drogba, rakip fileleri 32 kez havalandırmayı başardı.
11.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:00
Fildişi Sahil'li santrafor Didier Drogba'nın Marsilya formasıyla geçirdiği en iyi anları sizler için derledik. Fransız ekibiyle toplamda 55 maça çıkan Drogba, rakip fileleri 32 kez havalandırmayı başardı.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Fildişi Sahili, Didier Drogba, Marsilya, Spor
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