Didim 8. Deve Güreşleri Yapıldı

Aydın
'ın Didim
ilçesinde bu yıl sekizincisi düzenlenen deve güreşi festivali renkli görüntülere sahne oldu. Ege
, Akdeniz
ve Marmara
bölgesinde 4 ay boyunca devam eden geleneksel deve güreşleri festivali Didim'de sürdürüldü. Bu yıl 8. düzenlenen deve güreşlerine 110 deve katıldı. Akyeniköy
mahallesi Dalyan kavşağında gerçekleşen güreşlere Didim belediyespor yararına düzenlendi.
Güreşleri Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay, Başkan yardımcısı Ahmet Yılmaz, CHP
İlçe başkanı Nurettin Koçak
, Meclis üyesi Ali Çağlar
da izledi. Güzel havada gerçekleşen güreşlerde vatandaşlar güreşin tadını sucuk-ekmek ile çıkardı. Kimi güreş severler mangal yaparken, kimileri de davul zurna eşliğinde oynayarak güreşlerin keyfini çattı. Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay 8.si düzenlenene güreşlerin milli bir varlık olduğunu belirterek, güreşlerin bir kültür olduğunu ve Didim'de de bu kültürü devam ettirmeye çalıştıklarını dile getirdi. - AYDIN
Marmara,Ege Akdeniz,Aydın,Didim
08 Aralık 2018 Cumartesi 17:04