Didim Açıklarında 20 Kaçak Göçmen Yakalandı

AYDIN'ın Didim
ilçesi açıklarındaki lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, pazar günü saat 20.00 sıralarında, bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yapmaya çalıştığını öğrendi. Harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Güllük Körfezi'nin kuzeyinde ilerlerken durdurulan lastik bottaki Filistin
uyruklu 20 kaçak göçmeni yakaladı. 16'sı erkek, 3'ü kadın ve 1'i çocuk 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemi sonrası kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
- Aydın
Aydın, Didim, Güncel
Kaynak: DHA