04.07.2019 10:21
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Didim açıklarında 28 kaçak göçmen yakalandı

Didim açıklarında 28 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta 28 kaçak göçmen yakalandı.

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta 28 kaçak göçmen yakalandı.
Saat 01.30 sıralarında, Didim açıklarındaki Panayır Adası önlerinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yapmaya çalıştığını öğrenen ekipler harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botta 8'i Filistin, 6'sı Somali, 6'sı Togo, 5'i Suriye, 1'i Kongo, 1'i Senegal ve 1'i Gambia uyruklu olmak üzere toplam 28 kaçak göçmen yakalandı. 26'sı erkek, 1'i kadın ve 1'i çocuk olan kaçak grup, kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemi sonrası kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- Aydın
Kaynak: DHA
Aydın, Didim, Güncel

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