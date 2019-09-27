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Didim açıklarında 46 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla ve lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

27.09.2019 10:08Didim açıklarında 46 kaçak göçmen yakalandı
AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla ve lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, dün gelen bir ihbarla, Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında lastik botta bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilerek durdurulan lastik botta, 40'ı Suriye ve 6'sı Filistin uyruklu olmak üzere toplam 46 göçmen yakalandı. 23'ü erkek, 10'u kadın ve 13'ü çocuk olan grup kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.



Didim, Güncel

Kaynak: DHA

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