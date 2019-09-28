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Didim AK Parti'den 5 bin kişilik aşure hayrı

Aydın'ın Didim ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı Muharrem ayı nedeniyle gerçekleştirdiği hayratta 5 bin kişilik aşure dağıttı.

28.09.2019 10:46Didim AK Parti'den 5 bin kişilik aşure hayrı
Aydın'ın Didim ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı Muharrem ayı nedeniyle gerçekleştirdiği hayratta 5 bin kişilik aşure dağıttı.

Didim Merkez Cami önünde gerçekleştirilen aşure hayrata AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, AK Parti İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, MHP İlçe Başkanı Fikret Alkaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Nihat Özçevik, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Didim AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Tan, Muharrem ayı manevi bir anlam taşıdığını belirterek, partinin kadın kolları üyelerin de özverili katkılarıyla hazırladıkları 5 bin kişilik aşureyi vatandaşlarla paylaştıklarını ifade etti. - AYDIN

AK Parti, Aydın, Didim, Güncel

Kaynak: İHA

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