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Didim Belediye Meclisi'nden 'Ecevit'e onay, 'Türkeş'e ret

Didim Belediye Meclisinin Kasım ayı meclis toplantısının ikinci oturumu yapıldı.

12.11.2019 09:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:37Didim Belediye Meclisi'nden 'Ecevit'e onay, 'Türkeş'e ret
Belediye Meclisinin Kasım ayı meclis toplantısının ikinci oturumu yapıldı. Toplantıda eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in adının parka verilmesi oy birliğiyle kabul edilirken, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in adının bulvar yada caddeye verilmesi konusu komisyondan gelen rapor doğrultusunda ret edildi.

Didim Belediye Meclisinin Kasım ayı meclis toplantısının ikinci oturumu Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay başkanlığında yapıldı. Toplantıya CHP'li Cengiz Kızıldağ mazeretli olarak katılmadı. Meclis toplantısını CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı ve MHP Didim İlçe Başkanı Fikret Alkaya'da takip etti.

Gündemde yer alan Mersindere Mahallesi Erguvan caddesi üzerinde yapılan parka Eski Başbakanlardan ve DSP'nin Genel Başkanlarında Bülent Ecevit'in adının verilmesi konusu komisyonda kabul edilirken, komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde ise Didim Yozgatlılar derneğince ilçedeki bir parka Çanakkale şehidi Kınalı Hasan'ın adının verilmesi konusu komisyonda kabul edilirken, komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin bir diğer maddesinde ise MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in adının bulvar yada caddeye verilmesi konusu hakkında komisyon raporu okundu. Komisyonda Türkeş'in adının verilmesi konusu ret edilirken, komisyon raporu oylamasında ise AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur ittifakına İyi Partili Didim Belediye meclis üyeleri Vefa Berk Tezsezener ile Tahsin Kurt'a evet oyu vermesine rağmen madde CHP grubunun oylarıyla oy çokluğuyla ret edildi. - AYDIN

Alparslan Türkeş, Didim, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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