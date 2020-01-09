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Didim Belediyesi öğrencilere çorba ikramına devam ediyor

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın talimatı ile Didim Belediyesi personelleri bugün Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksek Okulun da öğrenim gören üniversite öğrencilerine sıcak çay ve çorba dağıtımı gerçekleştirdi.

09.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:49Didim Belediyesi öğrencilere çorba ikramına devam ediyor
Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın talimatı ile Didim Belediyesi personelleri bugün Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksek Okulun da öğrenim gören üniversite öğrencilerine sıcak çay ve çorba dağıtımı gerçekleştirdi.

Üniversitenin bahçesine yerleştirilen araçla, öğrenciler sıraya girerek çay ve çorbalarını alırken, ikramlarından ve duyarlılığından dolayı Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a teşekkür etti.

İlçede öğrenim gören ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanında olduklarının onlara destek olduklarını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, kent genelinde öğrencilere ve vatandaşlara yönelik sıcak çorba ikramının belirli aralıklarla süreceğinin bilgisini verdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Didim Belediyesi, Didim, Güncel

Kaynak: İHA

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