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Didim Belediyesi şehir girişlerindeki kaçak yapıları yıkıyor

Didim Belediyesince kentin ana girişlerinden yer alan ve görsel kirliliğine neden olan kaçak yapılar ekiplerce yıkılıyor.

15.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:07Didim Belediyesi şehir girişlerindeki kaçak yapıları yıkıyor
Belediyesince kentin ana girişlerinden yer alan ve görsel kirliliğine neden olan kaçak yapılar ekiplerce yıkılıyor. Yıkım yapılan binaları bulunduğu alanlarda yol çalışmaları başlatılacak.

Didim Belediyesi kentte görsel kirliliğe neden olan yapıların yıkımına başlandı. Özellikle çıkış olarak ta bilinen kentin girişlerinde yer alan kaçak yapılar Belediye Fen İşler ve İmar İşler Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde yıkılmaya başlandı. Yıkım çalışmalarını Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve Başkan yardımcısı Zeynel Şener yerinde takip ederek, bilgiler aldı.

Başkan Atabay kentin Akbük çıkış olarak bilinen güzergahta yeni bir peyzaj çalışması yapacaklarını belirterek "Didim'in modern bir giriş-çıkış'a sahip olması noktasında adımlarımızı attık. Yapacağımız yol çalışmaları bakımından kaçak olan yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaların ardından elektrik kabloları yer altına alınacak ve yeni imar planına göre yollarımızı yapacağız. Ardından bitkilendirme, çevre ve peyzaj çalışması yaparak kentimize değer katacağız. Yeni sezona kadar bu çalışmaları yaparak hem çevremizdeki esnaflarımıza katkı sunacağız hem de kentimize gelecek olan misafirlerimizi en iyi şekilde karşılamayı planlıyoruz."dedi. - AYDIN

Didim Belediyesi, Akbük, Didim, Güncel

Kaynak: İHA

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