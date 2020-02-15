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Didim Belediyesi Zabıta Amirliğinden anlamlı etkinlik.

Didim Belediyesi Zabıta Amirliği çalışanları, Elazığ ve Malatya'daki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile İdlib'teki saldırıda şehit olan Askerlerimizin ruhuna lokma hayrında bulundu.

15.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 15.02.2020 08:48Didim Belediyesi Zabıta Amirliğinden anlamlı etkinlik.
Didim Belediyesi Amirliği çalışanları, Elazığ ve 'daki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile 'teki saldırıda şehit olan Askerlerimizin ruhuna lokma hayrında bulundu.

Didim Belediyesi Zabıta Amirliği çalışanları Şehit askerlerimiz ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı unutmadı. Merkez Camii önünde gerçekleşen lokma hayrında Elazığ ve Malatya'daki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile İdlib'teki saldırıda şehit olan Askerlerimiz ruhuna lokma hayrı gerçekleştirildi.

Didim Belediyesi Zabıta Amiri Murat Hacıfettahoğlu ile zabıta personeli de hayırda hazır bulunurken, Didimliler de gerçekleştirilen hayırdan dolayı zabıta çalışanlarına dualar etti. - AYDIN

Didim Belediyesi, Malatya, Zabıta, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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