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Didim Belediyesinde virüse karşı sıkı tedbirler almayı sürdürüyor

Didim Belediyesi, Korono virüse karşı sıkı önlemler almaya devam ediyor.

20.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:40
Didim Belediyesinde virüse karşı sıkı tedbirler almayı sürdürüyor
Didim Belediyesi, Korono virüse karşı sıkı önlemler almaya devam ediyor. Belediyeye giren tüm vatandaşların tedbir amaçlı ateşleri ölçülürken, ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı Didim Belediyesince alınan önlemler her geçen gün artıyor. Kent genelinde 7/24 aralıksız olarak dezenfekte işlemlerine devam eden Didim Belediyesi başlatmış olduğu uygulamada Didim Belediyesi hizmet binasına gelen vatandaşların Korona virüsüne karşı önlemler kapsamında ateşini ölçtü. Belediye ekipleri, ateşi 38 derece üzerinde olan vatandaşları tedbir amaçlı en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor. Yapılan uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a ve belediye ekiplerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Didim Belediyesi ekipleri kamusal alanlarda da ilaçlama ve dezenfektan çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İlçemizin dört bir yanında bulunan otobüs durakları, bankalar, ATM'ler ve diğer kamusal alanlarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "İlçemizde tüm camilerin ve ibadethanelerin ilaçlanmasının ardından, şimdi de ortak kullanım alanlarında ilaçlama gerçekleştirildi. Halkımızın uyarıları dikkate alarak yaşamlarını sürdürmeleri gerekmektedir. Unutmayın Panik yok, önlem var" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Didim Belediyesi, Didim, Güncel

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