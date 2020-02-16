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Didim Belediyespor: 1 Kuşadasıspor: 0

Aydın Süper Amatör Lig 1. G0rup karşılaşmasında Didim Belediyespor, Kuşadasıspor'u 1-0 mağlup etti.

16.02.2020 20:16 | Son Güncelleme: 16.02.2020 20:16Didim Belediyespor: 1 Kuşadasıspor: 0
Süper Amatör Lig 1. G0rup karşılaşmasında Belediye , Kuşadasıspor'u 1-0 mağlup etti.

Aydın Süper Amatör Lig 1. Grupta haftanın maçında Didim Belediyespor evinde ligin iddialı ekiplerinden Kuşadasıspor'u ağırladı. Didim Atatürk stadında güzel havda oynanan maçı Didim İlçe Gençlik ve Müdürü Ufuk Kurucu, Didim Belediyespor kulüp başkanı Bedri Altıntaş ve iki kulüp yöneticileri birlikte izledi. Didimli spor severlerde maça büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın 24. dakikasında Didim Belediyespor'un kazandığı penaltıyı Rafet gole çevirdi ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında Didim Belediyespor Muhammet Aka ve Emin'in ayağında çok sayıda net gol pozisyonunda yararlanamadı ve maç 1-0 sona erdi. - AYDIN

Aydın, Didim, Spor

Kaynak: İHA

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