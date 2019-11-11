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Didim Belediyespor 3 puanı tek golle aldı

Aydın Süper Amatör Lig 1. grup maçında Didim Belediyespor sahasında ağırladığı Koçarlı Menderesspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

11.11.2019 12:59 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:04Didim Belediyespor 3 puanı tek golle aldı
Süper Amatör Lig 1. grup maçında Belediyespor sahasında ağırladığı Menderesspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Aydın Süper amatör liginin 1. grup 3. hafta karşılaşmasında Didim Belediyespor, sahasında Koçarlı Menderesspor'u ağırladı. Didim Atatürk stadında oynanan maçı Didimlilerde takip etti. Maçta her iki ekip ilk yarıda eline geçen fırsatları değerlendiremeyince ilk yarı golsüz sona erdi. Maçın 66. dakikasında ceza sahasında topla buluşan Didim Belediyespor'lu Emin topu ağlara gönderdi. (1-0) Maçında 83. dakikasında Koçarlı Menderesspor'lu Burak, kırmızı kart görerek takımının 10 kişi bıraktı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Didim Belediyespor 3 puanı tek golle aldı. - AYDIN

Koçarlı, Aydın, Didim, Spor

Kaynak: İHA

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