Didim Belediyespor'da Başkan Ataş Görevden İstifa Etti

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:09



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:09

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup takımlarından Didim Belediyespor'da Başkan Levent Ataş, görevinden istifa etti.Didim Belediyespor sezon başında kulüp başkanı seçilen ve 5 aydır başkanlık yapan Levent Ataş görevinden istifa etti. istifasıyla ilgili açıklama yapan Ataş "11 Haziran 2018 tarihinde başladığım Didim Belediyespor Kulübü başkanlığından istifa kararı almış bulunmaktayım. Göreve geldiğimden beri seçildiğimden itibaren sorumluluklarımı yerine getirmek için var gücümle çalıştım. Bu yolda maddi, manevi zorlukların üstesinden gelmeye çalıştım. Fakat gördüm ki tek başıma bunun üstesinden gelemeyeceğimi anladım." Dedi. Didim Belediyespor'un menfaatleri ile çıkarlarını düşündüğü için ve Didim Belediyespor'un daha güzel yerlerde olmasını istediği için görevi bırakma kararı aldığını ifade eden Ataş, "Geçtiğimiz haftalarda oynanan Kuşadasıspor maçından sonra böyle bir karar aldım. Görevi bırakma kararımı hem kendi işlerimden dolayı, hem de Didim Belediyespor'u daha güzel yerlerde görmek istediğimden dolayı benden sonra göreve gelecek arkadaşların kulübü daha iyi yerlere getirmesi için aldım. Bu konuda hiçbir art niyet aramamak gerek. Bu işler maddi anlamda büyük külfetler getiriyor. Didim halkının biraz daha özverili olması lazım. Benden sonra göreve gelecek arkadaşlara daha fazla yardımcı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ben bu görevde biraz yalnız kaldım. Ben görevi bırakıyorum ama bundan sonra göreve gelecek arkadaşlara yine yardımcı olmaya çalışacağım, elimden geleni yapacağım" diye konuştu. - AYDIN