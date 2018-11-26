Didim Belediyespor'da Urhan Dönemi Sona Erdi

BAL ekiplerinden Didim
Belediyespor'da sezon başında takımın başına getirilen antrenör Egemen Urhan görevinden ayrıldı.
Didim Belediyespor antrenör Egemen Urhan görevinden istifa etti. Geçtiğimiz hafta 5-0'lık Aydınspor 1923
yenilgisinin ardından istifa eden Kulüp Başkanı Levent Ataş'ın ardından bu hafta 2-0'lık Kale Belediyespor
yenilgisinin ardından antrenör Egemen Urhan istifa etti. sezon başında takımın başına getirilen genç hoca Didim Belediyespor'la çıktığı 10 maçta deplasmanda galip gelemezken sadece Söke
deplasmanında bir puanla ayrıldı. Urhan yönetimindeki mavi beyazlı ekip, 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 5 maçtan da sahadan puansız ayrıldı. Mavi beyazlı ekip bu sürede 13 puan topladı.
Mavi beyazlı ekibi yardımcı antrenörler Nevzat Kafadaroğlu ile Memet Özdemir'in çalıştıracağı öğrenildi. - AYDIN
Kale Belediyespor,Aydınspor 1923,Didim
26 Kasım 2018 Pazartesi 15:33