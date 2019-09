Didim Belediyespor "gençlerle yoluna devam" dedi

Bu yıl Aydın Süper Amatör Liginde 1. grupta mücadele edecek olan Didim Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları aralıksız sürüyor.Bu yıl genç, dinamik ve mütevazi kadrosuyla yeni dönem hazırlıklarını sürdüren mavi beyazlı ekip, her gün sabah ve akşam Didim Atatürk Stadı'nda antrenmanları gerçekleştiriyor. Genç futbolcular antrenörler Özgür Gönül ve Mustafa Yağcı ve Mehmet Özdemir eşliğinde ter dökerek sezona hazırlanırken Kulüp Başkanı Bedri Altıntaş , kulüp koordinatörü Ali Rıza Gürbüz, kulüp yönetiminden Cemal Şahin ve Meftun Demir'de gençleri yalnız bırakmadı.Antrenmanda konuşan Antrenör Özgür Gönül "Şu anda çalışmalar çok güzel gidiyor. Sezon başında gerek yönetim gerek hocalar olarak kafamızdan geçen bir takım projeler vardı. Yapmak istediğimiz planlar vardı şuan hedeflediğimiz şeyler tıkır tıkır işliyor. Bunun üstüne birkaç şey daha koyup lige en iyi şekilde hazırlanacağız. Gençlerle çıktığımız bu yolda inanılmaz derecede bir aşama kaydettik. Onların her gün bir şeyleri biraz daha üzerine kattığını görmek bizim çok hoşumuza gidiyor. Biz onlara çok güveniyoruz ve inanıyoruz. Onlar Didim'in geleceği. Daha önce Rıza'lar Okan'lar yetiştirdik bunları iyi yerlere transfer ettik güzel yerlerde top oynadılar, Didim'i temsil ettiler. İnşallah daha üst liglere futbolcu vererek ihraç eden bir takım haline geleceğiz. Elimizdeki gençler bu malzemeye çok uygun önümüzdeki süreçlerde gelişmeleri hep beraber izleyeceğiz. Sonuç ne olur şuanda kestiremeyiz ancak ben her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum" diye konuştu.Didim Belediyespor Kulüp Başkanı Bedri Altıntaş, ise, "Futbolcularımız genç futbolcular ve heyecanları gözlerinden okunuyor, onları izlemek çok güzel. Gençlerin bu azim ve kararlılığı beni çok mutlu ediyor. Bu yıl mütevazi bir kadroyuz ama ben onlardan çok umutluyum. Çalışmalar güzel gidiyor. Beklediğimizden de güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Didim'in çocukları gümbür gümbür geliyor" dedi. - AYDIN