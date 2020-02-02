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Didim Belediyespor Koçarlı Menderes'i farklı mağlup etti

Aydın Süper Amatör Lig 1. Grup maçında Didim Belediyespor deplasmanda Koçarlı Menderesspor'u 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

02.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:51Didim Belediyespor Koçarlı Menderes'i farklı mağlup etti
Süper Amatör Lig 1. Grup maçında Belediyespor deplasmanda Menderesspor'u 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Didim Belediyespor deplasmanda Koçarlı Menderesspor'a konuk oldu. Koçarlı stadında oynanan karşılaşmada İlk yarı golsüz sona erdi. Maçın ikinci yarısında Didim belediyespor 55. Dakikada Muhammed Aka, 77. Dakikada Haluk, 89. Dakikada Mehmet Lök ve 90 + 3'te Kamil'in attığı gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı. Didim belediyespor bu galibiyetle evine 3 puanla döndü. - AYDIN

Koçarlı, Aydın, Didim, Güncel

Kaynak: İHA

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