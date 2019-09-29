Haberler » Güncel » Haber

Didim bisiklete biniyor

Didim'de bu yıl 2'inci kez düzenlenen Didim Bisiklet Festivali Cumhuriyet Meydanında start aldı.

29.09.2019 10:39Didim bisiklete biniyor
Didim'de bu yıl 2'inci kez düzenlenen Didim Bisiklet Festivali Cumhuriyet Meydanında start aldı.

Türkiye'nin her bölgesinden gelen bisikletçiler festival kapsamında Didim'de buluştu. Didim Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 2 günlük program kapsamında Tavşan burnu tabiat parkından konaklayan bisiklet sevenler, bugün Cumhuriyet Meydanından start alarak bisiklet turlarına başladı.

Yoğun katılımın olduğu festivalde bisikletçilerle birlikte pedal çeviren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay bisikletli ulaşımın önemli olduğunun altını çizdi - AYDIN

Didim, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:17 Antalya baldızını sokakta kovalayıp boğazını kesti, defalarca bıçaklayıp öldürdü
14:17 Spor suat tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı
14:17 Gaziantep jandarmadan yaylacılara 'yaşam malzemesi' uyarısı
14:16 Yeni Kömürhan Köprüsü'nde birleşmeye 198 metre kaldı (2)
14:16 Bilecik'te otomobil direğe çarptı: 1 yaralı
14:14 'Mutlu Çocuk Yetiştirme Sanatı' konulu seminer Hendek'te düzenlendi
14:12 Gazze halkının yüzde 85'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor