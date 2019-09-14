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Didim Cemevi'nden aşure hayrı

Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneği, Muharrem ayında gerçekleşen Yas-ı Matem orucunun sona ermesi dolayısıyla "Geleneksel Aşure Günü" etkinliği düzenledi.

14.09.2019 16:04Didim Cemevi'nden aşure hayrı
Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneği, Muharrem ayında gerçekleşen Yas-ı Matem orucunun sona ermesi dolayısıyla "Geleneksel Aşure Günü" etkinliği düzenledi.

Didim Cemevi bahçesindeki etkinliğe CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Başkan yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, CHP'li bazı belediye meclis üyeleri, Didim'deki ddaların temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yaklaşık 5 bine yakın vatandaş katıldı.

Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneği Başkanı Hüseyin İlhan, bu ayda Kerbela'da katledilenler için yassı matem orucunun tutulduğunu belirterek Muharrem ayı boyunca Cem evinde oruçların açıldığını söyledi. Aleviler tarih boyunca yaşadıkları olumsuzlukları da dile getiren İlhan, Didim'deki bu etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Konuşmanın ardından Alevi dedeleri tarafından dua edildi; Aşure günü dolayısıyla dev kazanlar hazırlanan aşureler vatandaşlara dağıtıldı. - AYDIN

Didim, Güncel

Kaynak: İHA

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