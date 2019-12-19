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Didim CHP'de yeni yönetim mazbatasını aldı

CHP Didim İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Nurettin Koçak ve ekibi, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını aldı.

19.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:13 Didim CHP'de yeni yönetim mazbatasını aldı
CHP İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Nurettin ve ekibi, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını aldı.

CHP Didim İlçe Örgütünün 15 2019 tarihinde yapılan İlçe Kongresinde yeniden İlçe Başkanlığına seçilen mevcut İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Didim İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Koçak'a yeni seçilen İlçe yönetim kurulu üyeleri ile İl delegesi seçilen partililer eşlik etti.

Mazbata töreninin ardından bir açıklama yapan CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, "23-24 Haziran'da delege seçimiyle başlayan bir kongre takvimiz vardı, o kongre tarihten bu yana ayın 15'inde bir kongre vardı ve kongrede de yüksek bir oyla geldik. Bu parti içi yarıştı, demokratik şekilde yapıldı ve sandık kapandı. Arkadaşlarla birlikte yol yürüyerek gelecekte halkın iktidarını kurabilmek içi elimizden geleni yapacağız. Bu yarışta katkı suna n oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Görev dağılımı önümüzdeki hafta yapacağız" dedi. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Aralık, Koçak, Didim, Güncel

Kaynak: İHA

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