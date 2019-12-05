Haberler » 3. Sayfa » Didim'de 1'i Suriyeli 2 organizatör tutuklandı - Haberler

Didim'de 1'i Suriyeli 2 organizatör tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına 4 şüpheliden biri Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

05.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:41Didim'de 1'i Suriyeli 2 organizatör tutuklandı
'ın ilçesinde, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına 4 şüpheliden biri uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim'den yasa dışı yollardan göçmen kaçakçılığı yapılacağı ihbarını alan emniyet güçleri harekete geçti. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM grup amirliği ekipleri Altınkum Mahallesi Cennetkoy mevkiine yaptıkları baskında minibüs içerisinde 13 göçmen yakalanırken olayla ilgili olarak ta araç sahibi ve sürücüsü olan Suriye uyruklu O.O göz altına alındı.

Olayı derinleştiren emniyet güçleri olayın İzmir'den organize edildiği tespit edereken, olayla ilgili olarak İ.D, M.T ve M.T isimli şüpheliler İzmir'deki ikametgahlarında göz altına alındı. Sorgularının ardından Adliyeye sevk edilen 4 şüphelinden İ.D ve M.T adlı şüpheliler adli kontrol şartıyla M.T ve Suriye Uyruklu O.O adlı şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Aydın, Didim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:44 Rusya'da kadın sürücü test aracı ile zincirleme kazaya neden oldu - Haberler
14:43 Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul tahliye edildi - Haberler
14:41 KKTC'de denize düşen genç kayboldu - Haberler
14:40 Denizli'de kaçak silah imalathanesine baskın - Haberler
14:37 Alkollü şahıs park halindeki aracın lastiklerini kesip, aynasını kırdı - Haberler
14:33 Ceren Özdemir'in katilinin cinayetten sonra sokakta gezdiği görüntü ortaya çıktı - Haberler
14:17 İzmir'de silahlı kavga: 10 yaralı, 6 gözaltı - Haberler
13:45 Yangında mahsur kalan yabancı uyruklu bir kişi pencereden kaçarak kurtuldu - Haberler
13:33 Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: İstanbul'da trafik 6 ayda bu hale geldi - Haberler
13:29 Güvenlik müdürü, kapıyı açmayan 2 kadın görevliye tekme tokat saldırdı - Haberler
5.12.2019 14:51:52