17.07.2019 12:54
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Didim'de 107 düzensiz göçmen yakalandı

Didim

Aydın'ın Didim ilçesinde 107 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde 107 düzensiz göçmen yakalandı.
Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmaları devam ediyor.
İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Büyük Menderes Nehri'nin denizle buluştuğu noktada 58, Sırtlandeliği mevkisinde ise 49 Suriyeli tespit etti.
Her iki operasyonda yakalanan 107 göçmen, işlemleri için emniyet ve jandarmaya götürüldü.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.
Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Didim, Güncel

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