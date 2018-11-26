Didim'de 114 Kaçak Göçmen Yakalandı

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:41



26 Kasım 2018 Pazartesi 13:41

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin bir gecede müdahale ettiği 3 ayrı göçmen kaçakçılığı olayında 114 kaçak göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre; Didim'in Manastır Koyu Güneyi mevkiinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, lastik botla ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 38'i Suriye ve 7'si de Filistin uyruklu olmak 45 kaçak göçmen yakalandı.Didim Parlamenterler Sitesi ile Nazilli Umut Sitesi açıklarında tespit edilen 2 ayrı lastik bot içerisinde çok sayıda göçmen olduğu yönünde gelen ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, 1 adet uçak ve Sahil Güvenlik botlarıyla olaylara anında müdahale etti. Sahil Güvenlik ekiplerini fark eden göçmenler, karaya yönelerek botlardan inip kaçmaya başladı. İzlerini kaybettirmek için ormanlık alana kaçan göçmenlerin yakalanması için Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra güvenlik güçlerinin de desteğiyle operasyon başlatıldı.Sahil Güvenlik uçağının yönlendirmesiyle yürütülen çalışmalar sonucu 27'si Parlamenterler Sitesi, 42'si arıtma tesisi mevkiinde olmak üzere 69 Afganistan uyruklu kaçak göçmen daha yakalandı. 3 ayrı olayda yakalanan 114 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresine teslim edildi. - AYDIN