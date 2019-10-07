Haberler » Güncel » Didim'de 2 günde 128 düzensiz göçmen yakalandı

Didim'de 2 günde 128 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde 2 günde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 128 düzensiz göçmen yakalandı.

07.10.2019 10:45Didim'de 2 günde 128 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde 2 günde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 128 düzensiz göçmen yakalandı.
Didim, Tekağaçburnu'nda iki, Akbük mevkiinde bir olmak üzere üç ayrı operasyonda 128 düzensiz göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Tekağaçburnu güneyinde lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 18'i çocuk 48 düzensiz göçmen ele geçirildi. Yine Tekağaçburnu kuzeyinde lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen Afganistan uyruklu 24'ü çocuk 40 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Çalışmalarına devam eden ekipler bu kez Akbük açıklarında lastik botla yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen Suriye uyruklu 17'si çocuk 40 düzensiz göçmeni yakaladı. Üç ayrı operasyonda yakalanan 128 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi'ne gönderildi.
(Onur Durmuş/İHA)

Akbük, Aydın, Didim, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:16 Zeytin ve zeytinyağı rekolte tahminleri açıklandı-2
16:15 Yarım asırdır tarihi piyanolara hayat veriyor
16:14 Çankırı'da "Özel Eğitimde Profesyonel Yaklaşımlar" projesi
16:14 Şişli'de çocukların ortada kaldığı çatışmaya 13 gözaltı
16:14 Erdoğan, sırbistan cumhurbaşkanı aleksandar vucic ile görüştü
16:14 Rahvan at yarışlarındaki başarı Beyşehir'de sevinçle karşılandı
16:14 13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi