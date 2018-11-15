Didim'de 2 Muhtar Görevden Alındı

Aydının Didim
ilçesinde hazine arazilerin işgal edilmesiyle ilgili Didim Kaymakamlığınca başlatılan soruşturmaların selameti açısından Denizköy
mahalle Muhtarı Mehmet Özdemir
ile Fevzipaşa
mahalle Muhtarı Ali Osman Çolak
görevden alındı.
Didim'de kamuoyunu meşgul eden hazine arazilerinin işgalleriyle ilgili olarak ilk yaptırım Didim Kaymakamı Mehmet Türköz'den geldi. Didim'de özellikle Denizköy Mahallesi ile Fevzipaşa mahallesinde devam eden hazine arazilerinin işgalleri neticesinde yürütülen soruşturma kapsamında Didim Kaymakamı Mehmet Türköz tarafından Denizköy mahalle Muhtarı Mehmet Özdemir ile Fevzi paşa mahalle Muhtarı Ali Osman Çolak
görevden alındı. Görevden alınan muhtarların yerine yine Kaymakamlık
tarafından azalara geçici olarak görevlendirme yapıldığı öğrenildi.
Öte yandan ise Didim Milli Emlak Müdürü İrfan Dağtekin'in de Aydın'a geçici olarak görevlendirildiği öğrenilirken, Dağtekin Salı günü görevinden istifa ederek, Didim'de AK Parti
'den belediye başkan aday adaylığı müracaatında bulundu. - AYDIN
Mehmet Özdemir,Denizköy,Didim
15 Kasım 2018 Perşembe 11:00