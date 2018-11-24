Didim'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:06



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:06

Didim'de 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı. Törenin ardından Didim Anadolu lisesinin hazırladığı kutlama programı gerçekleştirildi.Didim Cumhuriyet Kent Meydanındaki çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Yılmaz, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Kamu kurumların müdürleri, Siyasi parti ilçe yöneticileri, kamu kurumların amirleri, Oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Eğitim Camiası ve vatandaşlar katıldı.Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir Atatürk heykeline çelenk koymasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.Törenin ardından Öğretmenler günü kutlaması Didim Ticaret Odası Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Didim Anadolu Lisesi tarafından gerçekleşen kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Didim Mesleki Teknik lisesi Edebiyat Öğretmeni Gülay Susal 2 yıldır öğretmenlik yaptığını ve bu sürede bir çok deneyim kazandığını belirterek "Öğretmenlik bir yaşam tarzıdır, hayatını okula ve öğrenciye adamaktır."dedi.Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir ise konuşmasında onurlu mesleği yapmanın gururunu yaşadığını belirterek "Öğretmenlik toplumu arkasına dönmeyen ve devamlı önünden giden bir meslektir. Öğretmenlik bir gaye ve hizmet mesleğidir."dedi.Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise "Öğretmenlik, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın ve gücünü sevgiden alan dünyanın en güzel mesleklerindendir." Diyerek başladığı konuşmasında "Öğretmen sadece sınıfındaki öğrencileri değil, içinde yaşadığı toplumun tüm bireylerini aydınlatan, onlara yol gösteren bir lider, yaşamı boyunca örnek alınan bir rehberdir. Öğretmenler çocuklarımızı hayata hazırlayan, onlara aile, vatan, bayrak ve insanlık sevgisi aşılayan, özgürlük ve demokrasi bilincini kazandıran mesleğin mensuplarıdır."dedi.Konuşmaların ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Emekliye ayrılan iki öğretmene Kaymakam Türköz tarafından çiçek verildi. Törenin ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödülleri ilçe protokolünce verildi. Kutlama programı sinevizyon gösterisi ve müzik dinletisi ile sona erdi. - AYDIN