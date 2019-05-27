Didim'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Didim açıklarında devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Menderes Kanalı açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.
Bölgeye hareket eden ekipler lastik botu durdurdu.
Yakalanan bottaki 22 Somali, 2 Suriye ve 1 Togo Cumhuriyeti uyruklu 25 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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Kaynak: AA