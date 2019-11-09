Haberler » Güncel » Didim'de 3 ayrı lastik botta 111 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Didim'de 3 ayrı lastik botta 111 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'ın Didim ilçesinden 2 günde 3 ayrı lastik botla, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen 111 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

09.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:36Didim'de 3 ayrı lastik botta 111 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'ın ilçesinden 2 günde 3 ayrı lastik botla, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen 111 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen perşembe günü saat 18.00 ve 22.00 sıralarında, dün de saat 01.00 sıralarında, Tekağaç Burnu açıklarında 3 ayrı lastik bot durdurdu. Lastik botlarda 58'i Suriye, 36'sı Somali, 9'u Filistin, 4'ü Güney Afrika Cumhuriyeti, 1'i Etiyopya, 1'i Yemen, 1'i Irak, 1'i Mısır uyruklu olmak üzere toplam 111 kaçak göçmen yakalandı. 56'sı erkek, 27'si kadın, 28'i çocuk olan kaçaklar,  kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Didim, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:51 İcra görevlilerini dövüp, rehin alan anne ve 2 oğluna 27'şer yıl hapis
10:51 Gaziantep'te bin 200 polisle uyuşturucu operasyonu 53 gözaltı
10:51 Antalya icra görevlilerini dövüp, rehin alan anne ve 2 oğluna 27'şer yıl hapis-arşiv
10:51 İstanbul-ataşehir'de kızının kazada yaralandığını öğrenen anne gözyaşlarına boğuldu
10:51 Burdur sipsi için coğrafi işaret alınacak
10:22 Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 4,31'lik zam göründü! En düşük maaş 2 bin 631 lira olacak
10:07 Mehmet Metiner, Erdoğan'a iki ismi görevden alması için çağrıda bulundu
10:06 Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerini cinayet büro çözdü
09:46 Siyaset dünyası, AK Partili Mahir Ünal'ın kızının düğününde buluştu
09:41 İnşaat malzemeleri dükkanı sahibi kadın, erkek mesleği algısını kırdı
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 10:52:34