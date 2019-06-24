24.06.2019 09:32
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Didim'de 30 göçmen yakalandı

Didim

Aydın Didim ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin devriye görevi sırasında lastik bot ile yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın Didim ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin devriye görevi sırasında lastik bot ile yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na ait bot, Didim Panayır Adası açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen ile karşılaştı. Lastik bot içinde yapılan aramada içinde 19 Filistin , 5 Suriye , 3 Yemen , 2 Mısır ve 1 Somali uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından önce Didim'deki bir marinaya, ardından işlemlerinin yapılması için İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne götürüldü. - AYDIN
Kaynak: İHA
Güney Ege , Aydın , Didim , 3. Sayfa

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