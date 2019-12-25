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Didim'de 31 Kıbrıs gazisine berat ve madalyaları törenle verildi

Aydın'ın Didim ilçesinde, ikamet eden 31 Kıbrıs gazisi, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 45 yıl sonra madalya ve beratlarını kavuştu.

25.12.2019 19:02 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:07 Didim'de 31 Kıbrıs gazisine berat ve madalyaları törenle verildi
'ın ilçesinde, ikamet eden 31 gazisi, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 45 yıl sonra madalya ve beratlarını kavuştu.

Didim Zeynep Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlenen etkinliği Didim Kaymakamı Mehmet Türköz Didim Garnizon komutanı Çetin Gülseven, Didim belediye başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, kurum amirleri, şehit aileleri ile gaziler ve yakınları katıldı.

Didim muharip Gaziler Derneği Başkanı Gazi İlker Türkkol'un yaptığı konuşmada Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Kara,deniz ve hava kuvvetleri olmak üzere barış harekatına katılan gazilerin 45 yıl sonra KKTC tarafından madalya ve beratlarını alacaklarını ifade etti. Ülkemiz tarafından da aynı berat ve madalyalarının onurlandırılmak istediklerini dile getiren Türkkol "Bu onura ulaşamayan gazilerimiz var; bu nedenle içimiz biraz buruk ve kederli; bu sebeple aramızdan olmayan arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara ise sağlık ve huzur diliyorum."dedi.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise Türk milletinin tarih boyunca mağdur milletlerin yanında olduğunu ve bunu da bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetler aracılığıyla yaptığını dile getirdi.Kıbrıs Barış Harekatıyla adaya barış ve huzurun getirildiğini belirten Türköz "Bu berat madalyalar sizlerin aziz hatıralarını unutulmayacağını göstermektedir. Bunlar sizin gelecek nesillere bırakacağınız en büyük nişanedir."dedi.

Konuşmaların ardından 31 Kıbrıs Gazisi'ne madalya ve beratları takdim edilirken, Didim Belediyesinin Gaziler için hazırlattığı mini Atatürk büstleri de armağan edildi. Tören sonunda Zeynep Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan yemek ikram edildi. - AYDIN

Mehmet Dönmez, Kıbrıs, Aydın, Didim, Güncel

Kaynak: İHA

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