13 Kasım 2018, 14:42
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Didim'de 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında devriye esnasında bir lastik botu durdurdu.

Yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştıkları tespit edilen 15'i Irak, 13'ü Filistin, 7'si Suriye uyruklu 35 düzensiz geçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botuyla kıyıya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı,Aydın,Didim
13 Kasım 2018 Salı 14:42