Didim'de 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın
'ın Didim
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 35 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında devriye esnasında bir lastik botu durdurdu.
Yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştıkları tespit edilen 15'i Irak
, 13'ü Filistin
, 7'si Suriye
uyruklu 35 düzensiz geçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik botuyla kıyıya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı,Aydın,Didim