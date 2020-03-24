Didim'de 35 sığınmacı kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 35 sığınmacı kurtarıldı.
24.03.2020 23:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 00:02
Aydın 'ın Didim ilçesi açıklarında 35 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Tekağaç Burnu açıklarında lastik bottan yardım istendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, bottaki aralarında çocukların da bulunduğu 27 Orta Afrika, 4 Kongo, 2 Somali, 1 Çad, 1 Mali uyruklu 35 sığınmacıyı kurtardı.
Yabancı uyruklular, Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldı.
Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirtilen yabancı uyruklularla ilgili yasal işlemler devam ediyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Tekağaç Burnu açıklarında lastik bottan yardım istendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, bottaki aralarında çocukların da bulunduğu 27 Orta Afrika, 4 Kongo, 2 Somali, 1 Çad, 1 Mali uyruklu 35 sığınmacıyı kurtardı.
Yabancı uyruklular, Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldı.
Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirtilen yabancı uyruklularla ilgili yasal işlemler devam ediyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Sahil Güvenlik Komutanlığı, Aydın, Didim, Güncel