Didim'de 35 Yıllık Muhtarın Adı Parka Verildi

Aydın
'ın Didim
ilçesinde 35 yıldır muhtarlık yapan ve aynı zaman muhabirlik görevini yürüten 70 yaşındaki Bari Aşık'ın adı muhtarlık yapığı mahallede açılan bir parka verildi.
Hisar Mahallesindeki parkın açılışında konuşan Didim Belediye Başkanı Deniz
Atabay, Aşık'ın ilçeye bir çok konuda hizmet verdiğini söyledi.
Atabay, "Muhtarım çok doğal insan ve Didim'e çok emeği geçti. Bizde adet var genellikle değerlerimizi kaybedince adını bir yerlere veririz. Yaşayınca vermek gibi bir şey aklımıza gelmez. Biz de böyle bir şey yaptık. Parka da onunla özdeşleşmiş fotoğraflarını koyduk. Hem muhtarlığı hem gazeteciliği konusunda kendisi etik çalışmalarıyla gençlere örnek olmuştur. Herkes onun yaşantısından kendisine pay çıkarmalı." dedi.
Aşık ise belediyenin kendi adını verdiği parkı açmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
Açılışa Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Ak Parti İlçe Başkanı Maşallah Subaşı
, CHP
İlçe Başkanı Nurettin Koçak
, MHP
İlçe Başkanı Fikret Alkaya, AK Parti
Didim Belediye Başkan Adayı Mümin Kamacı
ve vatandaşlar katıldı.
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Kaynak: AA