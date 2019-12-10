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Didim'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç burnu açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan lastik bot içerisinde 36 düzensiz göçmen yakalandıEdinilen bilgiye göre, Didim Tekağaç bölgesinde, Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 34 Somali...

10.12.2019 01:28 | Son Güncelleme: 10.12.2019 01:33Didim'de 36 düzensiz göçmen yakalandı
'ın ilçesi Tekağaç burnu açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan lastik bot içerisinde 36 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Didim Tekağaç bölgesinde, Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 34 ve 2 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmen (18 erkek, 15 kadın, 3 çocuk) yakalandı.

Yakalanan 36 düzensiz göçmen işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Somali, Aydın, Didim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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