Didim'de 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kaynak: İHA

Didim kıyı şeridinden lastik bot ile yasadı dışı yollarla Yunanistan adalarına kaçış hazırlığında olan Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 41 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, bu sabah saatlerinde bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri Taşburun balıkçı barınağı açıklarında bir lastik bot içinde düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta yapılan aramada 38 Suriye, 2 Filistin, bir Irak uyruklu olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler Didim'deki bir Marinaya getirildiler. Didim Emniyet Müdürlüğü'nde yapılacak işlemlerin ardından 441 düzensiz göçmen Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler. - AYDIN