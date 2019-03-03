Didim'de 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın
'ın Didim
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri, Menderes Deltası
açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 35 Kongo
, 1 Gine
, 1 Kamerun
, 2 Senegal
, 1 Uganda ve 4 Somali
uyruklu 44 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Güney Ege, Aydın, Didim, Güncel
Kaynak: AA