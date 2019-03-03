03 Mart 2019, 14:18
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Didim'de 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Didim

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Menderes Deltası açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 35 Kongo, 1 Gine, 1 Kamerun, 2 Senegal, 1 Uganda ve 4 Somali uyruklu 44 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Güney Ege, Aydın, Didim, Güncel
Kaynak: AA