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Didim'de 44 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

08.10.2019 10:19Didim'de 44 kaçak göçmen yakalandı
AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Didim ilçesi Akbük açıklarında geçen pazar günü devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Botu ekibi, saat 02.37'de, lastik botuyla geçiş yapan bir grup göçmeni tespit etti. Durdurulan lastik botta 37'si Suriye, 6'sı Filistin ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere toplam 44 göçmen yakalandı. 23'ü erkek, 7'si kadın ve 14'ü çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Akbük, Didim, Güncel

Kaynak: DHA

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