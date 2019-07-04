Didim'de 46 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı ekipler, Tekağaç Burnu'nun batısındaki lastik botta bir grup göçmen olduğunu tespit etti.

Durdurulan şişme botta 42'si Suriye, 2'si Filistin, biri Ürdün ve biri Irak uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA