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Didim'de 46 göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen 46 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

17.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:51Didim'de 46 göçmen yakalandı
'ın ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen 46 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim'den Ege Denizini aşarak Yunan adalarına geçmek isteyen ve içerisinde göçmenlerin bulunduğu bot Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Tekağaç mevkiinde yakalanan göçmenler karaya çıkartılarak Emniyet güçlerine teslim edildi. Aralarında 35 Orta Afrika cumhuriyet, 5 Kongo ve 6 Suriye'lin bulunduğu toplam 46 göçmen emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - AYDIN

Aydın, Didim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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