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Didim'de 500 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi

Didim İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde 500 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi.

08.08.2019 09:32 Didim'de 500 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi
Didim İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde 500 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yaptıkları denetimlerde avlanması yasak olan yaklaşık 500 kilogram deniz patlıcanı canlı olarak ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 kişiye "Akarsularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak" ve 5 kişiye "Deniz patlıcanı avcılığına ilişkin ihlal" gerekçesiyle toplam 13 bin 80 TL idari para cezası kesildi. Olayda kullanılan dalış alet ve ekipmanlarına el konulurken, deniz patlıcanları denize bırakıldı. - AYDIN

İlçe Tarım Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Didim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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