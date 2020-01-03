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Didim'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi Panayır adası mevkiinde 51 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince yakalandıEdinilen bilgiye göre, Aydın'ın Didim ilçesi Panayır adası açıklarında sahil güvenlik ekipleri lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

03.01.2020 09:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:23 Didim'de 51 düzensiz göçmen yakalandı
'ın ilçesi Panayır adası mevkiinde 51 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Didim ilçesi Panayır adası açıklarında sahil güvenlik ekipleri lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 30 Filistin ve 21 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 51 düzensiz göçmen (27 erkek, 6 kadın, 18 çocuk) yakalandı.

Yakalanan toplam 51 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi - AYDIN

Aydın, Didim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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