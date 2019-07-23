Haberler» Güncel» Haber

Didim'de 53 Afgan göçmen yakalandı

Aydının Didim ilçesinden yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

23.07.2019 19:55 Didim'de 53 Afgan göçmen yakalandı
Aydının Didim ilçesinden yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgiye göre; Didim'e bağlı Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot içerisinde göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye harekete etti. Sahil Güvenlik ekipler tarafından durdurulan lastik botta, Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı. 15'i erkek, 7'si kadın, 31'i çocuk olan 53 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirilen kaçak göçmenler kimlik tespit işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
(İHA)

Didim, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Haberleri
20:52   Son dakika! ABD'den kritik açıklama: İkinci drone'u da düşürdük
20:51   İki kardeş 18 saat arayla öldü
20:51   Biga'da midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
20:50   ABD Senatosu Mark Esper'in Savunma Bakanlığını onayladı
20:49   Bursa'da Arap atları açık artırmayla satıldı
20:47   Samsun'da kahvehanede silahlı kavga: 1 yaralı
20:46   24 Temmuz Basın Bayramı