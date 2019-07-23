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Didim'de 53 Afgan göçmen yakalandı

Aydının Didim ilçesinden yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

23.07.2019 19:56 Didim'de 53 Afgan göçmen yakalandı
Aydının Didim ilçesinden yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim'e bağlı Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot içerisinde göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye harekete etti. Sahil Güvenlik ekipler tarafından durdurulan lastik botta, Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı. 15'i erkek, 7'si kadın, 31'i çocuk olan 53 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirilen kaçak göçmenler kimlik tespit işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Didim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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