03.07.2019 08:32
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Didim'de 53 kaçak ve 3 organizatör yakalandı

Didim

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenledikleri ortak operasyonda 53 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenledikleri ortak operasyonda 53 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerinin gerçekleştirdiği ortak çalışma sonucunda Nazilli Umut Sitesi içerisinde ve Bafa Beach isimli koyda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 53 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ve polis ekipleri görünce kaçmaya çalışan ve Sahil Güvenlik ekiplerine mukavemette bulunan U.Y. ile göçmenleri bölgeye getiren araçla birlikte yakalanan G.A. ve H.Ö. isimli organizatörler gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince 'göçmen kaçakçılığı' yapmak suçundan adli işlem yapılan organizatörler, ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Parmak izi incelemelerinde herhangi bir arama kayıtlarına rastlanılmayan kaçak göçmenler ise, işlemleri tamamlandıktan sonra Aydın Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Polis, Aydın, Didim, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:07   İsrail'de Etiyopyalı gencin öldürülmesi sonrası protestolar sürüyor
10:07   6 ByLock kaydı bulunan FETÖ'nün Havza ilçe sorumlusu yakalandı
10:05   İstanbul'da organ ticareti operasyonu: 4 gözaltı
09:58   6 ByLock kaydı bulunan FETÖ'nün Havza ilçe sorumlusu yakalandı
09:56   Şiddet gördüğü şahıstan kaçarken yardımına mahalleli yetişti
09:44   İstanbul'da lüks otomobillerle "drift" terörü kamerada
09:44   Rusya'da sel felaketinde ölü sayısı 14'e yükseldi